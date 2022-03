Manuel pour une fertilité émancipée. Toutes les méthodes pour booster votre fertilité

Lorsqu'un couple consulte un gynécologue pour un projet de bébé, la réponse classique est "Essayez pendant 6 ou 12 mois et revenez me voir". Pendant ces longs mois, il se retrouve livré à lui-même, sans diagnostic et sans connaissances pour optimiser ses chances d'avoir un enfant. Ce livre écrit par un gynécologue et une naturopathe expérimentés propose de : - comprendre le fonctionnement de la fertilité féminine et masculine dans une démarche d'empowerment ; - décoder le discours gynécologique et le parcours de préconception... sans tabou ; - tirer profit de l'approche de la naturopathie sur la fertilité.