La main à la pâte. 40 recettes pour maîtriser l'art des pâtes italiennes

Mateo Zielonka, alias The Pasta Man, réalise les pâtes les plus originales et les plus spectaculaires que vous ayez jamais vues ! Rayées, à pois, rouges, vertes ou noires, ces délices à l'irrésistible goût de revenez-y prennent toutes les formes imaginables ! Dans La Main à la pâte, Mateo vous révèle comment reproduire chez vous ses fabuleuses créations. Il vous livre d'abord la recette de sa pâte de base, puis, au travers d'explications détaillées étape par étape, il vous montre comment réaliser chaque forme et chaque effet : lasagne et pappardelle, ravioli et tortellini, pâtes à pois ou à rayures, le tout à partir d'ingrédients frais et naturels ! Pour sublimer vos réalisations maison, Mateo propose aussi quarante recettes pour agrémenter les pâtes de succulentes sauces et préparations. Illustré par de splendides photographies, ce livre émaillé d'instructions pas à pas invite aussi bien les débutants que les cuisiniers confirmés à plonger dans l'univers des pâtes pour en maîtriser tous les secrets.