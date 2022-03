Inceste. Pardon, espérance

Une réponse pleine de réalisme et d'espérance à l'inceste Fruit d'un terrible vécu, d'un parcours personnel, professionnel, familial lourdement ravagé... mais aussi d'un cheminement spirituel exceptionnel, ce livre est à la fois commun à bien d'autres témoignages en ce qu'il décrit l'enfer... et en contrepoint en ce qu'il donne les moyensd'une véritable résilience et d'un bonheur de vivre. Un message d'espérance pour les victimes par delà une descente aux enfers qui ne cache rien du drame vécu par l'auteure et de ses conséquences sur sa vie la plus intime L'auteure dit tout, ne cache rien... Ainsi est-elle crédible quand elle ose s'adresser aux victimes anciennes ou actuelles, féminines ou masculines, enfants, jeunes, à ceux qui les entourent ; à celles qui ont parlé et aussi à celles qui portent encore leur terrible secret. . et encore aux agresseurs actuels, masculins et féminins, et à ceux qui ont un passé d'agresseur. Surtout, elle voudrait rejoindre ceux qui se sentent sur le point d'agresser des mineurs, et qui ont résisté jusqu'à maintenant. Si une seule victime potentielle pouvait être épargnée, ce livre aurait trouvé sa raison d'être. A propos d'Elodie Tibo : Elodie Tibo partage son témoignage de l'inceste qui se greffe sur d'autres difficultés. D'un milieu modeste, elle a passé son agrégation de philosophie. Laïque et consacrée, elle vit dans le monde de la spiritualité d'une fraternité monastique contemplative.