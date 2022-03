Studio Danse : 3D

Des aventures encore plus bondissantes en 3D Roméo et Juliette, Casse-Noisettes, Un chant de Noël, Coup de foudre dans la forêt. Retrouvez Julie, Alia et Luce, les héroïnes de Studio Danse, dans une sélection de leurs ballets classiques ou modernes. Des sauts, des pirouettes, des histoires d'amour, des rivalités, de splendides costumes, des décors magiques mis en valeur par la 3D. Surtout, n'oubliez pas de chausser. vos lunettes.