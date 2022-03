Cent livres pour comprendre le monde. Petite bibliothèque pour un catholique d'aujourd'hui

Ce livre propose une sorte de bibliothèque idéale pour un catholique français de 2022. Frappé par le manque de culture de nombreuses personnes diplômées, qui s'intéressent à l'actualité mais ne connaissent pas les philosophes, historiens, sociologues, penseurs qu'elles devraient connaître étant donné leur niveau intellectuel, Charles-Henri d'Andigné propose une liste d'ouvrages majeurs, qui aident à comprendre de manière claire, simple, pédagogique, le monde de plus en plus compliqué dans lequel nous vivons. Sans repères culturels solides, il est difficile d'appréhender les grands enjeux de notre société, prise en étau entre un islam conquérant et des idées déconstructrices de plus en plus sectaires. 100 petits chapitres pour donner des armes intellectuelles face à une réalité complexe et hostile. Les auteurs étudiés sont modernes, des XXe et XXIe siècles, croyants et non-croyants, de droite comme de gauche. Pêle-mêle : Brague, Orwell, Delsol, Viguerie, Gauchet, Debray, Bloom, Lasch, Michéa, Leys, Bernanos, Claudel, Houellebecq et bien d'autres. Charles-Henri d'Andigné est journaliste chez Famille Chrétienne.