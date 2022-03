De l'école à la maison - Maths CM2 Ed. 2022 - Mon livret de leçons + exercices numériques

Mes fiches-leçons de maths en CM2, un livret pratique pour la mémorisation de élève ! Les connaissances organisées par domaine, chaque livret permet à l'élève d'accéder à des leçons structurées et claires. -Les fiches-leçons présentent de façon explicite les connaissances de l'année -Un enrichissement média est proposé grâce à des animations et des exercices interactifs gratuits et accessibles -La rubrique "Teste-toi ! " permet à l'élève de valider rapidement sa compréhension, les exercices sont disponibles en version interactive L'enseignant sélectionne et s'appuie sur des leçons travaillées en classe. Le parent accompagne et guide son enfant après l'école.