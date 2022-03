La petite vie d'Azélie. Née pour le Ciel

Au printemps 2015, Frédéric et Aurélie apprennent qu'ils attendent un troisième enfant. Mais très vite, les examens indiquent des anomalies. Le bébé est porteur d'une trisomie 18, maladie dont la plupart des enfants décèdent avant la naissance, ou dans l'année qui suit. Frédéric et Aurélie entrent alors dans un chemin de confiance et d'abandon pour accompagner leur enfant dans ce qu'elle va avoir à vivre. Et la petite vie d'Azélie va porter un fruit incroyable auprès de sa famille, des soignants, d'inconnus qui en seront bouleversés. Elle nous rappelle que le but de notre vie, c'est le CielA !