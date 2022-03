Les Chroniques d'Atlantide 1 : Eoden, le guerrier

La folie des hommes. La chute d'une civilisation. 29 426 A. V. J. -C. Sur le continent oublié d'Atlantide. Il y a dix ans, la guerre s'est achevée. Eoden y a perdu un bras autant que le désir de vivre auprès des siens. Il s'est retiré de la société, dans une cabane, sur une île où, ce matin, un bateau vient d'accoster. On vient le chercher. Sur le trône, son frère est manipulé, il devient fou, son esprit est vampirisé par les drogues que Hak-Na, Grand Prêtre du culte de Rankoom, lui soumet... L'anéantissement du royaume de son frère n'intéresse que bien peu Eoden mais, dans sa chute, il pourrait entrainer avec lui la reine Leyon. En entendant le nom de la femme qu'il n'a cessé d'aimer, Eoden ne peut se retenir. Si sa vie est en danger, il doit la sauver. Dans le premier tome d'une trilogie ambitieuse où sont racontées les origines de la mythique Atlantide, Stefano Martino (dessinateur actuel de la série à succès Les Forêts d'Opale) met en place un univers riche, déployé autour d'une civilisation grandiose et imaginaire. Un récit de fantasy épique où s'imbriquent intrigues politique, sorcellerie, triangle amoureux et action débridée.