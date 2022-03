Votez Victoire !

Jusqu'alors les six enfants de la famille Tapolitch s'entendaient plutôt bien. Mais c'était avant que Thibault, l'aîné, se prenne pour le chef suprême. Il donne des ordres à ses frères et soeurs, leur a fait signer un règlement intérieur et leur impose des programmes télévisés sur la vie des grands chef d'Etat... Sans discussion, sans demander leur avis. A croire qu'il s'entraîne pour devenir président ! Victoire, la petite dernière, ne sait plus comment faire pour réconcilier ses frères et soeurs. Elle aurait besoin des conseils de quelqu'un qui s'y connaît bien en chef suprême. Une personne haut placée, mais vraiment très très haut... au sommet de l'Etat !