Un printemps pour Jo

Quelques jours avant le printemps, Phil promet à Jo de venir le chercher et de passer avec lui tout un week-end au bord de l'eau. Jo attend avec impatience l'arrivée de son grand frère, un boute-en-train, un fêtard qui l'entraîne dans ses virées. Jo attend mais Phil ne viendra pas. A partir de ce moment-là, Jo ne travaille plus, ses notes dégringolent, il ne dit plus rien, pas même à son meilleur pote Milo. Jusqu'au jour, un an plus tard, où on lui demande d'écrire une rédaction sur le printemps.