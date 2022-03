Tous sociétaires ! L'entreprise mutualiste, un modèle pour la société du XXIe siècle

En ces temps de pandémie et de dérèglement climatique, beaucoup s'interrogent sur les actions à entreprendre, les habitudes à transformer, les solutions à inventer. Autour de nous existe pourtant un modèle qui a fait ses preuves face à l'adversité ; un modèle fondé sur le partage - du risque comme des bénéfices -, où la solidarité n'est pas contradictoire avec un impératif d'efficience économique. Ce modèle, c'est l'entreprise mutualiste, qui permet à celui qui devient sociétaire d'être acteur de sa protection, de celle des autres, et d'oeuvrer en faveur du bien commun. Car l'entreprise et l'intérêt général ne sont pas deux notions incompatibles. Bien au contraire : c'est en les associant que nous pourrons répondre aux défis qui nous attendent. L'intégralité des droits d'auteur de ce livre est reversée à SOS Méditerranée.