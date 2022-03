Guide du Routard Pays Garrigues et Costières de Nîmes

Entre Cévennes et Méditerranée, découvrez un territoire riche d'une histoire séculaire : le Pays de Nîmes. Laissez-vous porter par des paysages ruraux authentiques, au rythme des petits Villages de Caractère qui jalonnent la région, et des villes empreintes de l'histoire romaine qui les a façonnées. Le Pays de Nîmes est également un séjour incontournable pour les randonneurs, avec plus de 700 km de chemins qui sillonnent le territoire. Entre le Rhône et la plaine agricole de la Vaunage, ce territoire témoigne aussi d'une biodiversité exceptionnelle, qui ravira tous les gourmands : olives, vins, fraise gariguette, ou encore viande taurine... Retrouvez le goût du terroir au Pays de Nîmes. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de votre séjour une expérience inoubliable ! - Toutes les infos utiles pour découvrir le territoire ; - Tous les bons plans pour profiter au maximum de votre séjour ; - Tous nos coups de coeur : des incontournables aux visites hors des sentiers battus ; - Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain ; - Des anecdotes surprenantes. Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis bientôt 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.