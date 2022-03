La confrérie. Les diables de Carnoet 2022

Février 2018 : Richard de Loxley, de retour dans le manoir familial pour les obsèques de son oncle, découvre le secret qui va bouleverser profondément ses certitudes. Avril 2022 : Près du village de Clohars-Carnoët dans le sous-bois, un groupe de jeunes est retrouvé mystérieusement massacré, deux personnes restent introuvables. Alors que la presse envenime l'affaire, le journaliste Thibault de Lance bascule dans une enquête à très haut risque. Epaulé par le commissaire de police Henry Cloadec et Ornella, une prostituée, tante d'une des victimes, il va chercher la vérité. Quitte à se mettre en danger et ébranler ses propres croyances, allant jusqu'à découvrir l'un des plus grands secrets de l'humanité, notre enquêteur va faire resurgir de vieux démons. Au même moment, un peu partout sur Terre, une mystérieuse organisation sème les bases d'un complot d'envergure mondiale. Et si tout était lié ?