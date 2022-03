La philosophie contemporaine. XXe et XXIe siècles.

Dans cet ouvrage, il s'agira d'entrelacer trois phrases, trois perspectives différentes de la philosophie contemporaine, afin de retracer pas à pas - autant que faire se peut, et sans prétendre à une impossible exhaustivité - le parcours exceptionnellement riche et complexe de celle-ci. Le plan de ce livre cherche à donner sens à ce qui s'est passé, mettant en dialogue tenants de la voie rationaliste et tenants de la voie antirationaliste et, par là, à dégager de nouvelles pistes de réflexion.