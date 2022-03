Tout sur l'expression orale - Plus de 40 fiches d'exercices corrigés et commentés pour réussir sa prise de parole en public. Plus de 40 fiches d'exercices corrigés et commentés pour réussir sa prise de parole en public

Vous souhaitez : - aborder la prise de parole sans appréhension - identifier vos faiblesses et vos points forts - connaître les règles et les techniques fondamentales de l'expression orale Félicitations ! Vous avez trouvé le bon ouvrage. Au programme : - L'oral, une épreuve à maîtriser - Les compétences à développer - Les erreurs de langue à éviter - S'exprimer avec aisance - Le Grand oral ou la prise de parole en public - L'exposé, le débat : convaincre son auditoire - L'entretien : savoir écouter, pouvoir répondre - L'oral à l'heure du numérique Bonus : Quiz pour ceux qui se croient nuls Quiz pour les bons Quiz des champions Plus de 40 activités avec conseils et corrigés commentés Conçu de façon à la fois ludique et pédagogique, le présent bloc-notes s'adresse à tous ceux qui souhaitent améliorer leur expression orale. Des exercices variés permettent de dépasser d'éventuels blocages puis de comprendre l'origine et les fonctions de l'art oratoire. Les corrigés développés apportent des conseils précieux. Ils favorisent une préparation efficace et progressive en vue d'aborder avec aisance les nombreuses situations de communication qui nécessitent de prendre la parole en public. A vous de jouer !