Traduire l'arabe littéraire

Ce manuel permet de perfectionner sa maîtrise de l'arabe avec un entraînement à la traduction des textes littéraires : - Des traductions expliquées et commentées pas à pas d'extraits d'oeuvres majeures de la littérature française et arabe - Des conseils de traduction, des choix d'équivalences analysés - Des rappels lexicaux et grammaticaux, des notices culturelles. Il constitue le guide idéal pour les étudiants des universités et des CPGE.