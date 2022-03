Mitsy et l'île du dragon. Mitsy et l'île du dragon 2022

Mitsy, Eonora, Max et son chien Gribouille ont quitté les pentes du mont Fuji pour l'île sacrée d'Itsukushima, celle que l'on appelle aussi l'île du dragon. Une carte retrouvée dans un médaillon, il ne leur en faudra pas plus pour partir pour de nouvelles aventures. En effet, une légende raconte qu'en tombant sur la terre, une pierre précieuse, fruit du dur labeur d'un phénix et d'un dragon, s'est transformée en un lac majestueux. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que cette pierre au pouvoir extraordinaire existe toujours, bien cachée, quelque part...