En route pour le FLE ! A2-B1 - Toutes les clés pour communiquer au quotidien en français en 24 leçons.. Toutes les clés pour communiquer au quotidien en français en 24 leçons.

Ce cahier s'adresse aux adultes et aux grandsadolescents, faux débutant ou ayant un niveau A1, qui souhaitent acquérir une certaine fluidité afin de communiquer de façon plus naturelle en français. Conçu à la fois comme outil d'apprentissage en autonomie et comme support de cours de FLE, En route pour le FLE ! permet d'apprendre ou de réviser, en contexte (grâce à des situations de communication authentiques écrites ou orales), les règles de grammaire et de conjugaison essentielles à maîtriser ainsi que le vocabulaire utile pour permettre de communiquer plus aisément. Le plus : Fichiers audioà télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses.