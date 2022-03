Le chinois logique - Méthode pour débutant. Méthode pour débutant

A destination de tous les apprenants débutants, cet ouvrage donne accès à la langue chinoise de façon simple, logique et en toute autonomie. Reposant sur un code couleur et graphique, il fournit les clés pour comprendre rapidement les mécanismes de base du chinois tout en apprenant : - l'essentiel du vocabulaire utile dans de nombreux domaines du quotidien - les bases de la grammaire chinoise " Contenu : 34 chapitres thématiques 170 exercicescorrigés un texte de révision générale en fin d'ouvrage lexique français-chinois de 630 mots " Le plus : 34 fichiers audio à télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses