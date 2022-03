Spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques - Terminale - Épreuve finale. Épreuve finale

Une collection indispensable pour préparer le contrôle continu et les épreuves du nouveau Bac avec efficacité et sérénité. - Les entraînements pour le contrôle continu (CC) - Les sujets types du Bac pour préparer les épreuves finales (EF) - Les pistes de réflexions et des rappels - Les corrigés rédigés pour avoir la note maximum - Les conseils du professeur pour améliorer sa copie