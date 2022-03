Conflit d'intérêts. Edwin Jones, T1

Enquêtes, magie et séduction... Bienvenue à First City ! Edwin Jones est enquêteur pour la communauté surnaturelle de First City. Alors qu'il doit élucider le mystère de la disparition de vampires, de loups-garous et d'un patron de restaurant italien, il s'aperçoit qu'il possède lui aussi un don : celui de percevoir les énergies magiques des autres créatures surnaturelles qu'il peut manipuler pour se protéger ou attaquer. Il découvre également que son séduisant patron vampire pourrait devenir bien plus que ça... #magie #enquête #vampires #métamorphes --- " Cette lecture a été un plaisir. On rentre rapidement dans l'histoire grâce à la plume de d'Aurore Kopec. L'univers est riche et l'autrice réussit à nous donner envie d'en savoir plus". Lectrice du comité de lecture