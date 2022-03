Les oratoires et statues mariales en Bessin et Cotentin. Un petit patrimoine riche d'enseignements

A côté des grandes églises et des chapelles qui lui sont dédiées, de nombreux oratoires souvent modestes témoignent de la dévotion des Normands pour la Vierge. Qu'ils soient édifiés à un carrefour ou presque dissimulés dans la campagne, ils constituent un petit patrimoine qu'on ne saurait négliger. L'auteur s'attache à les recenser dans ces deux "pays" voisins que sont le Cotentin et le Bessin, qui ont en commun leur proximité de la mer et le fait d'avoir été durement frappés par la guerre. Surtout, il s'efforce de les dater, depuis le xviie s. jusqu'au xxe, et de les resituer dans le contexte historique de leur temps.