L'artisanat du poilu

L'artisanat des tranchées, ces objets familiaux d'art populaire réalisés sur différents supports (bois, métal de récupération...), nous projettent dans l'histoire de la guerre 1914-1918. Remisés dans une armoire ou oubliés dans les greniers, ils réapparaissent et sont aujourd'hui des messagers de l'Histoire et de ce conflit apocalyptique. Leurs auteurs sont de simples soldats ou des artistes professionnels qui se côtoient au fond des tranchées où ils trouvent l'ennui et parfois la mort. Ces situations extrêmes les amènent à améliorer leur confort de vie et à fabriquer de nombreux objets utilitaires et décoratifs pour tromper l'attente, mais aussi pour garder un lien familial avec ceux laissés à l'arrière. Sur ces objets, ils gravent des lieux de combats, des prénoms féminins et masculins... Ils semblent parler à la place des disparus et nous font réfléchir sur le vécu de "ceux de 14" .