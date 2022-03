Ecrivains et artistes de la Grande Guerre

Qui sont ces civils mobilisés en août 1914 ? Comment garder trace de cette expérience tragique dont les poilus vont être les acteurs ? L'expérience de guerre sera-t-elle transmissible à l'arrière ? Comment représenter ce que le regard ne peut supporter ? Combien de poilus vont tenir un carnet personnel ? Comment mettre en mots une expérience indicible ? Le cri des combattants va-t-il être entendu ? Vous trouverez les réponses en accompagnant, Dans la tourmente et La Peur, lors de cette journée du dimanche 2 août 1914, ces hommes mobilisés La Fleur au fusil, à la gare la plus proche de leur village pour ce Voyage au bout de la nuit, en direction du front situé au nord et à l'est, où se trouve Le Feu.