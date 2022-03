Ernie Pyle Summer 1944. A war correspondent in Normandy

Quand il débarque en Normandie le 7 juin 1944, Ernie Pyle est le meilleur (prix Pulitzer) et le plus populaire des correspondants de guerre américains. Pyle doit cette popularité au fait qu'il raconte simplement et avec beaucoup d'empathie, les histoires des simples soldats. Pendant l'été 1944, il va suivre les troupes américaines d'Omaha Beach à la libération de Paris, assistant à la libération de Cherbourg, la guerre des haies, les bombardements de l'opération Cobra, mais aussi découvrir la Normandie avec surprise... Autant d'épisodes qu'il raconte dans 70 articles publiés ensuite dans la presse quotidienne américaine. Ces 70 articles n'avaient jamais été traduits en français dans leur intégralité.