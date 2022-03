Assaut sur Distelfink. 6-17 juin 1944 - Station Radar Douvres-la-Délivrande

Parmi les nombreux objectifs à atteindre par les troupes alliées lors du Débarquement du 6 juin 1944, la station radar bâtie en 1942 par l'Organisation Todt s'étend sur plus de 35 hectares. Une trentaine de constructions et des installations de surveillance et de détection, à l'image de l'emblématique Würzburg-Riese et sa parabole de 7, 5 m de diamètre. Après plusieurs assauts, le site tombe le 17 juin 1944, soit plus de onze jours après Overlord... Aujourd'hui, le site regroupe sur 3 hectares une documentation et des informations essentielles et captivantes sur l'utilisation du radar. Une exposition permanente qui a pris vie grâce à l'association des Amis du musée Radar, et qui nous éclaire sur un aspect bien souvent ignoré de la bataille de Normandie. Cet ouvrage vous invite à découvrir ce site unique.