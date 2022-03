Patton (anglais)

George S. Patton est un chef de guerre haut en couleur comme on en rencontre peu. Adulé par certains, haï par d'autres, celui qui va mener la 3rd U. S. Army de la Tunisie jusqu'au coeur de la Tchécoslovaquie est un personnage éminemment complexe. "Georgie" , ce petit gars de Californie, va se tailler une réputation de meneur d'hommes et de fonceur. Il va devenir un des officiers généraux les plus doués et les plus craints de la Seconde Guerre mondiale, ne vivant que par et pour la guerre. Son tempérament de feu et ses coups de gueule légendaires vont lui valoir nombre de tracas, mais ses archives personnelles ont également montré que, sous sa carapace de dur à cuire, celui que ses soldats surnommaient Old Blood and Guts était un homme cultivé, sensible et doutant profondément de lui. Sa mort accidentelle le 21 décembre 1945 va contribuer à le faire entrer dans la légende.