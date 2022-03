Entre tes griffes

Plongez dans un monde peuplé d'hybrides et de super prédateurs, dans lequel les cadavres tombent du ciel et les attaques restent inexpliquées. Pour sa première année d'université, Saskia Moore, fille d'un gouverneur très protecteur, met son père devant le fait accompli : elle ira à Stanford que ça lui plaise ou non. Dès le premier jour, elle rencontre Xaven, surnommé X, un quarterback aussi sexy qu'insaisissable mais beaucoup trop prétentieux à son goût. Quant à lui, il trouve que Saskia n'est qu'une fille à papa un peu trop gâtée et s'amuse à la provoquer. Curieusement attirée par cet étudiant populaire, en apparence froid, Saskia mène l'enquête pour comprendre les mystères qui l'entourent. Mais, cela l'entraîne sur une pente dangereuse... D'étranges événements se produisent sur le campus, et Saskia se retrouve la cible d'attaques. X décide alors de tout faire pour protéger la jeune femme. Mais d'où lui vient cette force et cette rapidité surhumaine ? Qui est-il réellement ?