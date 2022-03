Nations oubliées de la Grande Guerre

La première guerre mondiale porte bien son nom, mais nous l'oublions parfois. Le caractère mondial de la guerre fait qu'elle étendra ses luttes bien au-delà de l'Europe. Cet ouvrage traite des pays "oubliés" de la guerre. Parmi les pays belligérants, on trouve le Portugal, le Siam, le Japon ou encore le Brésil ; il y a aussi les pays ayant rompu leurs relations diplomatiques avec les empires centraux (Pérou, Uruguay, etc.) ou encore ceux ayant marqué une neutralité stricte ou quelque peu ambiguë (Norvège, Danemark, Suède, Argentine, etc.). Sans oublier ces "petites nations" chères au président américain Woodrow Wilson, les Tchèques et les Slovaques. N'omettons pas l'Irlande et la Pologne, qui renaîtront de la guerre, ou l'éphémère royaume du Monténégro qui disparaîtra en 1918 digéré par la future Yougoslavie. L'engagement des uns et des autres répond à des intérêts, des volontés, des ambitions qui, en germe, annoncent déjà le second conflit mondial. Le présent ouvrage présente ces pays, continent par continent, en s'arrêtant tant sur les aspects médicaux, militaires, sociétaux et économiques.