Jusqu'à la victoire. 2022

Grièvement brulé en 2013 sur plus de 80 % de son corps, Florian Bouziani athlète de la Gendarmerie nous raconte comment il a mené depuis l'accident son combat de reconstruction par le sport. C'est avec un acharnement journalier et au travers du cyclisme qu'il deviendra plus tard champion du monde handisport de vélo contre-la-montre. Un témoignage troublant qui démontre que se définir un objectif réaliste permet de trouver une motivation et de rester positif.