Les 12 travaux mythiquement merveilleux de Pernille

Pernille vit à mille à l'heure. Ou plutôt, elle survit à mille à l'heure. L'annonce de sa mort prochaine va tout faire basculer. Et si, paradoxalement, la prise de conscience de la fin lui permettait enfin de vivre... Et vous, que feriez-vous s'il ne vous restait qu'un mois sur cette Terre ? Un programme herculéen ! L'intrigue romanesque s'appuie de nombreuses péripéties et rencontres qui vont peu à peu bouleverser le sens de la vie de Pernille. De Paris aux Alpes, de rencontres loufoques en (re)découvertes des êtres aimés, Pernille change ! L'auteure nous propose notamment de découvrir, avec Pernille, des "trucs" de sophrologie. Son héroïne en fait l'expérience, découvrant ainsi comment vivre pleinement sa vie.