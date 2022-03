"Poursuite est un roman du temps présent et de ses tragédies, il s'illumine également d'une ode universelle à l'amour bienveillant". Le Figaro Abby, vingt ans et récemment mariée, est étalée sur la chaussée. Un bus vient de la percuter. Accident ou tentative de suicide ? Sa convalescence est peuplée de cauchemars qui effrayent son mari. Tous viennent de son enfance troublée. Que cache-t-elle ? Qu'a-t-elle vécu enfant auprès de son père, vétéran d'Irak, accro à toutes sortes de drogues ? Ce roman magistralement orchestré explore les zones d'ombres d'un passé familial tourmenté et tient en haleine jusqu'au bout. Joyce Carol Oates est née aux Etats-Unis en 1938. Auteure d'une oeuvre considérable, membre de l'Académie américaine des arts et des lettres, elle a reçu de nombreuses distinctions dont le National Book Award pour Eux, le prix Femina étranger 2005 pour Les Chutes, et le prix Jérusalem 2019. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christine Auché