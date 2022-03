Des animaux et des hommes

Un Docu-BD pour présenter les engagements auprès d'une vingtaine de projets de conservation animale et de préservation de la nature en travaillant au plus près avec les populations locales. Véritable carnet de voyage autour du monde, 6 dessinateurs (Simon Hureau, Joël Alessandra, Géneviève Marot, Titwane, Olivier Martin et A. Dan) passionnés de voyages illustrent les différentes actions dans les différents pays mettant en avant les populations locales et animales. 18 programmes de conservation, 18 chapitres de 3 planches BD, de 3 planches documentaires sous forme de carnet de voyage, "Pour sauver les animaux, il faut aider les hommes. L'un ne va pas sans l'autre" Pierre Gay, directeur du Bioparc de Doué La Fontaine