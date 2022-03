Panthères et pharmacies est un recueil de nouvelles érotiques illustrées qui abordent et fouillent différentes formes de sexualités. Jouant sur la temporalité et l'ambivalence de ses personnages, Panthères et pharmacies bouscule les codes du genre et propose un voyage-érotique déconcertant, hors-cadre. Surréaliste et troublant, ce récit raconte l'histoire de plusieurs personnages, dont on ne comprend les liens qu'au fil des huit nouvelles. Abordant la sexualité par le genre, la folie amoureuse, les paraphilies, l'addiction, Panthères et pharmacies explore sans pudeur l'ambivalence et la noirceur des liens intimes.