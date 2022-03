L'Internationale noire . Histoire dÂ´un génie noir face au monde

Premier volet paru sous forme de feuilleton de la saga de George Schuyler, L'Internationale noire est un véritable sommet de fiction spéculative, mêlant thématiques afrofuturistes et problématiques socio-politiques. Dans la plus pure tradition des littératures de genre de la première moitié du XXe siècle, ce roman d'aventures de science-fiction met en scène un groupe révolutionnaire radical noir, dirigé par le charismatique Dr Belsidus, qui se donne pour objectif de libérer l'Afrique des puissances impérialistes européennes. Un texte qui frappe par sa modernité esthétique et le caractère prophétique de certaines de ses intuitions - anti-racisme, panafricanisme, critique du colonialisme. Et qui pourra satisfaire les lecteurs de littérature de l'imaginaire tout autant que les amateurs de littérature nord-américaine contemporaine.