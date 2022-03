Un roman atypique. Sur la vie. Au jour le jour. Les joies et les peines d'une petite communauté de l'Arctique canadien. On y apprend à construire en toute hâte un iglou, à repérer la glace traîtresse, à chasser l'ours avec des chiens de traîneau, à préparer de la viande séchée d'intestin de phoque, à interpréter les signes de la présence de Tuurngaq, un esprit auxiliaire de chamane que n'aiment guère les premiers missionnaires chrétiens. Surtout, une expérience rare est ici offerte, celle de voir le monde singulier des Inuit avec les yeux de l'héroïne, Sanaaq. Une femme qui, à l'image de l'auteure du roman, écrivaine analphabète et docteure sans cursus scolaire, ne s'en laisse jamais conter...