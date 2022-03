Atlas des amphibiens et reptiles

Un ouvrage de référence pour tous les amateurs et passionnés de la nature, et notamment des amphibiens et reptiles, qui présente 35 monographies détaillées : éléments de biologie, description des milieux, description de la phénologie et infos pertinentes liées à l'écologie et à la biologie de l'espèce... Chaque espèce est illustrée de magnifiques photographies de l'animal, de son milieu naturel et accompagné de cartes de répartition... La répartition de l'espèce est précisée à l'échelle régionale pour la période 2010-2020, avec ses spécificités et ce après une longue étude conduite sur tout le territoire aux 5 départements (Loire-Atlantique, Maine & Loire, Vendée, Mayenne et Sarthe). Un bel atlas, à prix accessible, pour tout connaître des Tritons marbrés, du crapaud et ses différentes espèces, de la vipère aspic, ou encore des couleuvres...