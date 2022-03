Ne te presse pas petit panda

"PETIT PANDA EST LEEENT. TRES LEEENT. MAIS QUELQUE CHOSE D'INATTENDU EST SUR LE POINT DE SE PRODUIRE... OUVRE CE LIVRE LEEENTEMENT ET DECOUVRE QUOI DONC ! UNE HISTOIRE CHARMANTE POUR CELEBRER LA LENTEUR ET RASSURER LES ENFANTS QUI ONT BESOIN DE PLUS DE TEMPS QUE LES AUTRES".