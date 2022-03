Petit Poilu Tome 26 : Grosso Modo

Alors ça ! Voilà que Petit Poilu dégringole dans une nuit noire saupoudrée d'étoiles brillantes, jusqu'à rebondir sur le ventre mou d'un bien drôle de dormeur : Grosso Modo. Ouf... Mais le souci, c'est que ce dernier décide de faire de Petit Poilu son nouveau doudou favori ! Notre héros parviendra-t-il à échapper au ronfleur sensible sans lui briser le coeur (et le sommeil) ? Car lui préférerait jouer avec Papiloum, un sympathique papillon de nuit, plutôt que de rester coincé dans les bras de ce fameux ronfleur... Pierre Bailly et Céline Fraipont nous surprennent à nouveau en explorant la nuit avec cette merveilleuse histoire de doudou et d'endormissement. Une atmosphère nocturne magique, favorisant la discussion avec les enfants autour d'un univers qui les fascine et les inquiète tout à la fois.