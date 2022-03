Wild West Tome 3 : Scalps en série

Après la mort de son époux indien, assassiné par Wild Bill Hickok, Martha Jane Cannary est recueillie par Charlie Utter, un généreux colon qui ne peut toutefois éviter la déchéance alcoolisée de sa protégée, laquelle ne songe qu'à se venger. Pendant ce temps, Wild Bill travaille en tant que responsable de la sécurité sur le chantier de construction du chemin de fer, où il doit gérer les bagarres entre ouvriers blancs et noirs, mais aussi les meurtres d'un mystérieux tueur scalpant ses victimes... Le destin va-t-il réunir Martha Jane Cannary et Wild Bill ? Probablement. Et leurs retrouvailles risquent fort d'être couleur rouge sang... Après un premier diptyque unanimement salué par la critique et le public, Thierry Gloris et Jacques Lamontagne poursuivent les aventures de leur duo de légende, cette fois accompagné de Charlie Utter, nouveau personnage historique de l'Ouest américain.