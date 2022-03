Cédric Tome 35 : Trop tôt pour toi, gamin !

Il n'est jamais trop tôt pour lire le nouveau Cédric ! La petite famille de Laudec et Cauvin vous ouvre à nouveau les portes de son quotidien, avec encore plus de gags, mais surtout de parties de fou rire et de disputes avec Pépé ! Il croit toujours qu'il sait tout, Pépé ! Comme s'il ne se passait jamais rien dans la vie des enfants... Alors qu'il lui en arrive des choses, à Cédric ! Il y a d'abord Chen qui lui glisse de drôles de mots incompréhensibles dans sa langue natale. Et puis Lily qui se coupe du monde en se réfugiant sur sa balançoire. Sans oublier Christian qui lui donne des conseils en amour un peu... zarbis ? Des tas d'aventures à partager avec Pépé, ce qui va valoir à Cédric et Jules de sacrées parties de fou rire et de disputes !