Les oiseaux tropicaux. Vifs et singuliers

Du rouge, du vert, du jaune, du bleu... Autant de couleurs vives dont ils se parent, là-haut, dans les forêts denses ou les plaines arides. Echappant au rude climat de l'hiver, certains n'hésitent pas à traverser mers et océans pour se réfugier là où il fait toujours chaud. Chevauchant l'équateur, les régions tropicales sont un nid confortable pour ces fameux oiseaux tropicaux ! Perroquets, toucans ou colibris ; aux grands et larges becs ou coiffés d'une haute crête ; tantôt bavards, tantôt chanteurs ; oiseaux terrestres ou volant à toute vitesse ; bâtisseurs de nids haut perchés, habitant cactus, falaise ou canopée ; savourant nectar, pollen et insectes ; ils sont reconnaissables entre mille. Les oiseaux tropicaux, un ouvrage haut en couleurs pour découvrir en images ces animaux volants flamboyants !