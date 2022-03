Batman Infinite tome 2

Gotham City est en passe d'instaurer la loi martiale ! Bien malgré lui, Batman a fait le jeu de l'Epouvantail qui, après un an de préparation, a déclenché une attaque coordonnée sur Gotham City en manipulant Simon Saint et Peacekeeper-01. Mais d'autres forces sont à l'oeuvre avec l'émergence d'un Anti-Oracle qui diffuse des fake news sur tous les canaux et appelle les habitants de Gotham à céder à la terreur et à la violence dans les rues de la ville !