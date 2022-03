Le Chômage créateur. Postface à La Convivialité

Conçu comme une "postface" à La Convivialité (1973), Le Chômage créateur clôt une décennie de recherches sur la corrélation entre les outils d'une société et la justice qui y prévaut. Au sein de nos sociétés industrielles où règne une surmarchandisation, c'est l'autonomie créatrice des valeurs d'usage par chaque individu qui se trouve être menacée. Ivan Illich montre comment à la fois le marché et le professionnel (l'expert, le spécialiste) exercent un contrôle social mutilant, en s'arrogeant l'autorité de décider qui a besoin de quoi, en fabriquant artificiellement des besoins. Toujours davantage les individus sont dépossédés de leur savoir, de leur autonomie, de leurs libertés et de leur capacité à créer. Dès lors la reconstruction sociale commence par la naissance du doute chez le citoyen. Ivan Illich appelle de ses voeux une distribution équitable de la liberté de créer des valeurs d'usages. Or ce genre d'équité suppose des limites à l'enrichissement et à l'emploi, c'est-à-dire une société de la sobriété, du partage des richesses et des ressources.