"Lascaux sous la mer", la grotte Cosquer fascine par la qualité de ses oeuvres et l'originalité de son bestiaire : phoques, pingouins, et peut-être méduses, voisinent en effet avec les animaux habituels de l'art des cavernes : cheval, bison, bouquetin... Les empreintes de mains, dont celle d'un bébé, nous interrogent : que s'est-il passé dans cette caverne, qui n'était pas une simple galerie d'art ? Quelles cérémonies ont rythmé la vie de la tribu de ces hommes et femmes chasseurs-cueilleurs ? Les datations indiquent que Cosquer fut décorée à deux périodes culturelles : Gravettien et Solutréen. D'où venaient les artistes ? Comment travaillaient-ils ? Autant de questions auxquelles ce livre propose des réponses.