La trilogie des Poudremages, tome 1. La promesse du sang

"L'Age des Rois est mort... et c'est moi qui l'ai tué". Il n'est pas facile de renverser un roi. Pourtant, le coup d'état fomenté par le maréchal Tamas a envoyé les nobles à la guillotine et sauvé le peuple d'Adro de la famine. Mais le plus dur est à venir, il le sait. Sa prise de pouvoir a ravivé les conflits entre les Neuf Nations, en particulier avec ses puissants voisins, les Kezs, privés de juteux accords commerciaux et qui sont sur le point d'envahir Adro. Assiégé de l'extérieur, menacé par des royalistes fanatiques, obligé de composer avec l'Eglise, une armée de mercenaires et le puissant syndicat des travailleurs d'Adro, traqué par de puissants mages et trahi par de proches alliés, Tamas est cerné par les complots. Il ne peut compter que sur son instinct, quelques fidèles, les derniers poudremages de sa cabale dont Taniel - un tireur d'élite qui est également son fils - et Adamat, un enquêteur hors pair mais lui-même la cible de mystérieux ennemis. Lorsque des prophéties immémoriales de mort et de destruction, de dieux s'éveillant pour marcher parmi les hommes menacent à leur tour de devenir réalité, comment ne pas craindre le pire ?