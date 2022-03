Lego Star Wars : L'Encyclopédie illustrée

Cette nouvelle encyclopédie, mise à jour et augmentée révèle tous les secrets de l'univers LEGO Star Wars : vaisseaux, véhicules, créatures, droïdes, armes et figurines. L'HISTOIRE Une chronologie illustrée de LEGO Star Wars des premiers modèles aux boîtes les plus récentes. LE GUIDE COMPLET La conception et la création des pièces. Les jeux vidéo et les dessins animés. L'évolution des modèles. Une galerie complète des minifigurines. LA REFERENCE Les 1001détails du Faucon Millenium, du village Ewok, de l'Etoile Noire... Tous les modèles rares ou exclusifs. Tous les minisets, microfighters, planètes... UNE FIGURINE EXCLUSIVE EST UNIQUEMENT DISPONIBLE AVEC CE LIVRE !