Yggdrasil Sentai T01. Höde

Série emblématique de Dôshin Editions, Yggdrasil Sentai est une aventure en 5 tomes écrite et dessinée par Romain HUET. Mêlant action, fantasy et thèmes de société sensibles, Yggdrasil Sentai offre à ses lecteurs une réflexion sur des sujets actuels tels que l'homophobie, le transhumanisme ou bien encore le racisme et le vivre ensemble au travers d'un divertissement musclé, à mi-chemin entre Shônen et Seinen. Loin des clichés du genre, la série a su conquérir de nombreux lecteurs au travers des conventions et des campagnes de financement Ulule. Divisée en 5 volumes indépendants les uns des autres, le dernier tome prévu pour fin 2020 / début 2021 offrira une conclusion au manga, du moins jusqu'à la prochaine aventure...