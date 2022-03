Week-ends à l'Ouest tome 2

Les week-ends, parus dans Dimanche Ouest-France (DOF) depuis un an, maintenant rassemblés dans un beau livre illustré de plus de 300 photographies couleur. - 58 balades proposées par thèmes : Patrimoine, Histoire, Nature, Balades urbaines, Bords de mer et les îles. - Pour chaque balade, un lieu touristique mis en avant, pour une évasion de proximité, des Pays de la Loire à la Normandie. - En bonus, une balade pratique familiale intégrée à chaque week-end. - Une carte générale et un index par département permettent d'orienter votre choix pour un dépaysement total.