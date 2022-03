Contes de la paix

Voici un recueil de dix contes qui nous donnent les clés pour vivre en paix, avec soi-même, avec les autres. Ce faisant, il s'intéresse à ce qui déclenche la guerre : la négligence, l'envie... L'orgueil démesuré, dans un conte du Nigeria voyant un ogre et un géant s'affronter en un combat éternel à cause de la vanité d'un simple mortel. Et il s'intéresse à ce qui peut y mettre un terme, en guérir les blessures, l'éviter : la solidarité, le respect... Sans oublier les ruses de guerre dont vont tirer parti deux guerriers orientaux en ayant assez des conflits ! Cocasses ou mélancoliques, ces contes porteurs d'espoir nous entraînent aux quatre coins du monde, de la Corée au Danemark en passant par le Zimbabwe, où nous prenons conscience que le secret de la paix est une chose simple.